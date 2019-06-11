У Южному чоловік зґвалтував 18-річну майбутню маму (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 червня 2019, 12:12

В Одеській області ґвалтівник-рецидивіст вчинив злочин проти 18-річної жінки. Поліція вже його затримала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо про злочин в місті Южне Одеської області. Тут 26-річний чоловік згвалтував 18-річну дівчину при надії. За даними правоохоронців, вагітна дівчина приїхала до подруги в гості з сусіднього регіону.

Деталі інциденту розповів представник поліції Олександр Мусієнко.

«Увечері вони в компанії чоловіків відпочивали в кафе. Один з них запропонував провести потерпілу додому, проте по дорозі відтягнув її на пустир і, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував», - зазначив він.

Зловмисника розшукали та затримали. Як виявилось, він раніше уже був судимий за зґвалтування. Наразі злочинець знаходиться під вартою. Триває слідство.