У 2019 році Facebook представить нові смарт-дисплеї

Аня Мартинюк 11 червня 2019, 11:41

Компанія Facebook цьогоріч представить нові пристрої для відеочату Portal. Стало відомо, коли вони будуть показані широкій публіці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що технологічний гігант компанія Facebook зайнята розробкою нових пристроїв для відеочату під назвою Portal. Смарт-дисплеї будуть представлені широкій публіці цієї осені.

Як зазначається, це будуть дисплеї нового покоління. Нагадаємо, перша модель дисплея була представлена світу у листопаді 2018 року. Мова йде про Portal і Portal +. Пристрої, які обладнані сенсорним дисплеєм розміром 10,1 дюйма і 15,6 дюйма відповідно. Смарт-дисплей має динаміки, камеру і мікрофон. Також він реагу на голосове управління.

Ендрю Босворт, віце-президент підрозділу Facebook технологій доповненої і віртуальної реальності (AR / VR), більше деталей щодо новинок не розкрив.