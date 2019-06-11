Стала відома зарплата прес-секретаря Зеленського

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Стало відомо, скільки будуть платити Юлії Мендель за роботу 24 години на добу сім днів на тиждень, у разі необхідності. Оклад прес-секретаря Зеленського озвучили в Адміністрації президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, українські журналісти дізнались, скільки заробляє новоспечена прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель. Як відомо, остання виграла конкурс, який був оголошений 30 квітня.
Так, згідно з документом про розмір посадового окладу, Юлія Мендель має зарплату 15720 грн.
«Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлений в розмірі 15 720 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15», - зазначили в Адміністрації президента.
Нагадаємо, про те, що Юлія Мендель зайняла посаду прес-секретаря Володимира Зеленського стало відомо 3 червня. 32-річна жінка родом з Херсону. Вона знає щонайменше три мови, має досвід у журналістиці. Вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо-ТВ» та «Інтер». Крім того, уже декілька років Мендель як журналіст співпрацює з The New York Times.
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