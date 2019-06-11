Політолог прокоментував намір Бужанського балотуватись до ВРУ

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Олександр Кочетков привітав бажання відомого українського письменника Макса Бужанського балотуватися в народні депутати України по 25-му мажоритарному округу в Дніпрі.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков відреагував на новину про те, що письменник Макс Бужанський, який також є великим критиком Порошенка та Ко, балотуватися по мажоритарці в Дніпрі. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що Бужанський - талановитий автор з рідкісним умінням викладати не тільки дотепно, але і смішно.
«За що я знімаю перед ним капелюха. Але у нього є і фішка, яку я не сприймаю - любов до СРСР. Причому, до СРСР саме як збірному позитивному образу, оскільки при Союзі він толком і не жив. Але пожили - і цілком успішно! - при Союзі, такі, як я або наш спільний друг Ян Валетов (Ian Valietov), переконати Макса ні в чому не зможуть, оскільки переконати людину в тому, що його мрія, навіть звернена в минуле - є повна хрінь, неможливо. Тим більше, що Макс, по суті, любить той Союз, з якого міг би вирости прекрасний світ «Півдня, ХХІІ століття». Але не виріс», - зазначив Кочетков.
Тим не менше політолог наголосив, що подібні Бужанському люди потрібні свіжоствореній партії «Слуга народу».
«Тому що саме його абсолютне чуття на фальш, лицемірство, підлабузництво і готовність безжально і їдко висміювати це, незважаючи на особи і посади - це якраз шанс на формування внутрішньопартійної демократії. І надія на те, що передвиборчі зобов'язання не будуть забуті, тому що про них є, кому голосно нагадати», - зазначив експерт.
Нагадаємо, Макс Бужанський заявив, що балотуватиметься у Раду вчора, 10 червня. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Я не хочу, щоб когось травили, ким би він не був.
Я не хочу, щоб вривалися в офіси і блокували телеканали.
Я не хочу, щоб вбивці сиділи в ресторанах, а не в тюрмі.
Я не хочу, щоб патріотизмом прикривали злодійство.
Я не хочу, щоб спекулювали історією і релігією.
І кожен з вас знає, я не просто не хочу, я не мовчу.
Я не мовчав ніколи, я не мовчав, коли тисячі з вас були готові мене підтримати, і коли стояв один перед десятками моїх ненависників тільки за мою думку.
Вам не потрібно, щоб я пофарбував вам під'їзд, і я вам його не пофарбую.
Я роздам вам гречку, не засиплю цукор в засіки і не підніму надої у корів.
Я буду представляти ваші інтереси в парламенті», - зазначив він.
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