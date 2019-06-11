Зеленському не треба ні з ким об'єднуватися для створення коаліції – Онищенко

Аня Мартинюк 11 червня 2019, 09:55

Олександр Онищенко проаналізував реультати останнього опитування. За його словами, Зеленский і його команда самі прийматимуть рішення у Раді.

Новину передає «Преса України».

Колишній український депутат Олександр Онищенко зробив важливу заяву. За його словами, за даними соцопитувань про вибори в Раду, партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» набирає 48%. Політик наголосив, що це є зміни в кращу сторону.

«Тобто йому не потрібно ні з ким об'єднуватися для створення коаліції. Може все приймати сам своїми рішеннями. Не потрібно ні з ким торгуватися і комусь догоджати. Все в його руках. Бачу певні зміни в кращу сторону», - написав Онищенко на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Раніше політик Олександр Онищенко заявив, що повернеться в Україну й боротиметься за своє крісло у Раді. До слова, Володимир Зеленський представив членів своєї партії «Слуга народу». Тим не менше він наголосив, що перевірки членів партії на чесність проводитимуться.