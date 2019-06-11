В результаті пожежі в психіатричній лікарні Одеси загинули 6 людей

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В Одесі загорівс дах психлікарні. На жаль, не обійшлось без жертв. На трагедію відреагував Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 червня, в Одесі сталась пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Академіка Воробйова. На жаль, 6 людей загинули та 4 госпіталізували у важкому стані. Відомо, що серед загиблих одна медсестра та троє пацієнтів. Відповідну інформацію надали у прес-службі ДСНС та місцеві журналісти.
За попередніми даними, полум'я спалахнуло о 21:44 на даху одноповерхового корпусу лікарні № 1. Воно поширилось на площу 500 кв. метрів. За даними ДСНС, пожежу ліквідували о 23:19. Також було врятовано 9 осіб.
Як зазначають місцеві ЗМІ, співробітники швидкої допомоги оглянули територію клініки в пошуках пацієнтів, які могли втекти. На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману розслідувати обставини пожежі.
«Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем'єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування», - зазначив український лідер.
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