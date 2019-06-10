Один день из жизни днепровского мецената Александра Петровского

zmxn 10 червня 2019, 16:05

Ну что, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, давненько не "баловали" вы нас своими "эпистолярными изысками"! Это я обращаюсь к тем отдельным представителям журналистской братии, которая, время от времени, строчит свои грязные пасквили относительно персоны известного днепровского мецената Александра Петровского... Помните, о ком идет речь? Ну, Петровский! Ну, тот самый, который - как вы утверждали - приобрел "за недорого" у Вселенского патриарха Варфоломея Томос и преподнес его в качестве "сувенира" Петру Порошенко. Тот самый, в офис которого ежедневно, поздними вечерами прибывают на поклон сам мэр Днепра вместе с губернатором, дабы подобострастно отчитаться о проделанной работе. Тот самый, который выходит в свет исключительно с обнаженным торсом и пулеметом Калашникова наперевес. Вы же сами об этом писали! Вспомнили? Ну, слава Богу! Так вот, давненько не слышали мы от вас ничего новенького. Давненько не высасывали вы из своих немытых пальцев свое же отборное дерьмо. Что же случилось? Неужели перья затупились? Или фантазия на исходе? А может быть иссяк "золотой запас" у ваших спонсоров? Но ведь сколько значимых событий произошло за последнее время! Избрание нового президента Украины, роспуск ВР, депутатский бунт, отставка силовиков и т. д. и т. п. И к каждому событию можно было бы состряпать статейку с негативным подтекстом и с Александром Петровским в "главной роли". Эх, вы упустили такой шанс!

Я никогда не лгу и хочу сказать, что вовсе не планировал писать о Петровском, но... Но случилось так, что несколько дней назад, рано утром в моей квртире раздался телефонный звонок. Это была вице-президент Международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность" - Яна Иванилова:

- Здравствуйте, Артур Эдуардович. Вы сейчас в Новомосковске?

- Доброе утро, Яна Юрьевна. Да.

- Долго от вас ехать до поселка "Гвардейский"?

- Нет, не очень. Это илометрах в десяти от меня.

- Нужна ваша помощь. Не могли бы вы сейчас съездить туда? На местное кладбище? - и она объяснила суть проблемы. В Днепре скончался ребенок. Несчастный шестнадцатилетний юноша, вся жизнь которого была соткана из невыносимых страданий, непроходящей боли и испепеляющего горя. Дима Невенчаный - пациент Днепровского дома-интерната для детей, больных детским церебральным параличом и полиомиелитом. Министр соцполитики Рева как-то посетовал, что украинцы много едят и долго живут. Хотелось бы спросить у министра, ну что, в данном случае вы удовлетворены? Ведь этот парнишка прожил всего-то шестнадцать лет - довольны, господин министр? И еды у вас он больше не попросит - можете ликовать, Андрей Алексеевич... Итак, умер Дима Невенчаный. Отца нет. Бабушка пьет. Мама пьет еще больше, но родительских прав она не лишена и по закону именно ей надлежало проводить в последний путь своего ребенка. Однако денег, понятное дело, на похороны не было. Дом-интернат хоронить пациентов, имеющих родителей, не имеет права. У поселкового совета "Гвардейский", в котором проживал Дима до того, как попал в Дом-интернат, средств тоже нет. Он, как и все дети-инвалиды в нашей стране, был, практически, всю свою недолгую жизнь никому не нужен. Никому, кроме персонала Дома-интерната. И оказался также ненужным, после того, как покинул этот мир. Ни-ко-му! Как бездомный щенок, насмерть сбитый автомобилем на безлюдном, ночном шоссе... Будь он лет на пять постарше и поздоровее, государство непременно отправило бы его, как пушечное мясо, в зону ООС. Или "заботливо" выпихнуло бы в Польшу, дабы молодой человек регулярно пересылал из-за границы доллары, восполняя разворованный государственными чиновниками государственный бюджет. Но, появившись на свет с диагнозом ДЦП и, приобретя впоследствии опухоль головного мозга, он был для государства вечной обузой, а потому не представлял для него никакого интереса. Вот так: на фоне мировых политических скандалов, колебаний цен за баррель нефти, вручения кинематографических премий и пышных свадеб зарубежных поп-звезд, случился "сущий пустяк" - в самой бедной стране Европы скончался больной, никому не нужный ребенок. Оказалось, что на всем белом свете только одному человеку есть дело до этого "сущего пустяка". Имя этого человека - Александр Петровский. И только одна организация взяла на себя все хлопоты по захоронению мальчика-инвалида. Это МБФ "Солидарность". Диму похоронили. Похоронили, как человека, а не как сбитого на шоссе бездомного щенка. И над его свежим холмиком установлена не "табличка на палочке", а красивый христианский крест. И спустя год будет памятник. Царство ему небесное!...А Днепре, в его бывшем интернате остались те, кто жив. И чтобы ненужные ни государству, ни собственым родителям дети, не правратились бы в роботов; чтобы хоть как-то скрасить в цветные тона их невыносимую жизнь, Александр Петровский ежегодно спонсирует масштабный социальный проект. И дети этого Дома-интерната имеют возможность обучаться в кулинарной школе, музыкальной студии, школе кройки и шитья, театральном кружке... Разве это не подвиг?

... Ни я, ни мои родственники никогда не состояли в структурах, подчиненных А. В. Петровскому. И ни разу в жизни я не писал заказных статей. Но тогда вознивает резонный вопрос: для чего и для кого я описал то, как прошел всего один день в жизни А.Петровского и его команды ? Да для тех щелкоперов, которые - время от времени - будоражат сознание общества своими лживыми, заказными публикациями.

Я просто хотел продемонстрировать, каким образом складывается каждый день в жизни Александра Петровского и его команды, которым они время от времени пытаются плевать вслед.

Объясните же мне, господа алкоголики, хулиганы и тунеядцы, чего вы добиваетесь? Чтобы Петровскому надоел ваш "литературный смрад"? Чтобы он собрал чемоданы, продал дом и уехал из страны? Но кто тогда, скажите на милость, станет хоронить выброшенных на обочину жизни несчастных калек? Кто станет поднимать на ноги израненных героев АТО в больницах и санаториях? Проводить Международные фестивали для юных певцов и Международные турниры для юных спортсменов? Кто будет спонсировать социальные проекты для инвалидов детства? Кто станет возводить церкви и спортивные комплексы? Кто станет согревать наш страшный, жестокий, жуткий мир светлыми лучиками добра? Уж не вы ли, дешевые писаки? Уж не ваши ли спонсоры, обожравшиеся бюджетных миллионов? Вот потому Петровский никогда и никуда не уедет. Должен же хоть кто-то в этой стране заниматься проблемами больных и бедных, развивать духовность и культуру,. Ну, если непосредственно государству нет до этого никакого дела!...

P.S. Повторюсь: я никогда не лгу... Поздно вечером, уже закончив писать материал, я зашел на сайт Фонда "Солидарность", чтобы скопировать для статьи фото с детишками из Дома-интерната, который спонсирует этот фонд. Зашел и не поверил своим глазам...На главной странице сайта значилось: "Сегодня, 9 июня, день рождения Президента МБФ "Солидарность" Александра Владимировича Петровского". Ну вот кто сказал, что Бога нет? С днем рождения, Александр Владимирович! С днем рождения, дорогой!.

Артур Балаев