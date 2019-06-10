Кошовий пообіцяв жартувати над президентом Зеленським

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 14:06

Євген Кошовий, друг та колега Володимира Зеленського по сцені, заявив, що «Квартал-95» буде жартувати над новим президентом України. Він пояснив, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що студія «Квартал-95», лідером якої є Володиир Зеленський, буде жартувати над новоспеченим українським лідером. Про це заявив Євген Кошовий, артист студії.

Відповідна заява прозвучала під час останнього інтерв’ю.

«Ми готові (жартувати про Президента Володимир Зеленський, - ред.). І він не проти....Якщо ти, хто проштрафився – терпи», - заявив Кошовий.

При цьому комедійний актор зазначив, що «квартал» не може втратити свою фішку.

«Ми не можемо лизати ...», - підсумував Кошовий.