ДТП на Рівненщині: 21-річний водій вилетів на зустрічну смугу 10:06
Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн 08:57
Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни 07:03
Президент України визнав, що список «Слуги народу» може бути не ідеальним 06:30
Зачем создают новые сорта суперсладкой кукурузы с геном sh2? 09:22
З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО) 13:29
Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк 10:22
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Євген Кошовий, друг та колега Володимира Зеленського по сцені, заявив, що «Квартал-95» буде жартувати над новим президентом України. Він пояснив, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що студія «Квартал-95», лідером якої є Володиир Зеленський, буде жартувати над новоспеченим українським лідером. Про це заявив Євген Кошовий, артист студії.
Відповідна заява прозвучала під час останнього інтерв’ю.
«Ми готові (жартувати про Президента Володимир Зеленський, - ред.). І він не проти....Якщо ти, хто проштрафився – терпи», - заявив Кошовий.
При цьому комедійний актор зазначив, що «квартал» не може втратити свою фішку.
«Ми не можемо лизати ...», - підсумував Кошовий.
14:06: Кошовий пообіцяв жартувати над президентом Зеленським
10:06: ДТП на Рівненщині: 21-річний водій вилетів на зустрічну смугу
08:57: Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн
07:03: Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.