Анкара пішла під воду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 10:42

В Анкарі пройшла потужна злива. В результаті вулиці сильно затопили. Схожа ситуація спостерігається й в Стамбулі.

Новину передає «Преса України».

Столиця Туреччини, місто Анкара, потерпає від потужної зливи. Вчора, 9 червня, тут випала рекордна кількість опадів. На жаль, не обійшлось без жертв. В результаті негоди три людини загинули.

За даними турецьких ЗМІ, проливні дощі викликали паводки та затоплення. Найбільше шкоди дощі наробили в районах Енимахалле і Чанкая.

«За дві години було затоплено кілька десятків вулиць, велика кількість офісних приміщень», - відзначають ЗМІ.

Також зазначається, що схожа ситуація спостерігається й у Стамбулі. Тут було затоплено декілька вулиць. За словами експертів, у Стамбулі ймовірні зсуви. Людям в обох містах порадили не виходити з дому та не користуватись особистим транспортом.