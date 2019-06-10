Анкара пішла під воду (ВІДЕО)

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В Анкарі пройшла потужна злива. В результаті вулиці сильно затопили. Схожа ситуація спостерігається й в Стамбулі.
Новину передає «Преса України».
Столиця Туреччини, місто Анкара, потерпає від потужної зливи. Вчора, 9 червня, тут випала рекордна кількість опадів. На жаль, не обійшлось без жертв. В результаті негоди три людини загинули.
За даними турецьких ЗМІ, проливні дощі викликали паводки та затоплення. Найбільше шкоди дощі наробили в районах Енимахалле і Чанкая.
«За дві години було затоплено кілька десятків вулиць, велика кількість офісних приміщень», - відзначають ЗМІ.
Також зазначається, що схожа ситуація спостерігається й у Стамбулі. Тут було затоплено декілька вулиць. За словами експертів, у Стамбулі ймовірні зсуви. Людям в обох містах порадили не виходити з дому та не користуватись особистим транспортом.
10:06: ДТП на Рівненщині: 21-річний водій вилетів на зустрічну смугу
08:57: Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн
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