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Поблизу села Пруд Рівненської області молодий водій мазди з трьома пасажирами вискочив на зустрічну смугу. В результаті відбулось зіткнення з маршруткою. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, стало відомо про ДТП на Рівненщині. Тут, поблизу села Пруд автомобіль Mazda 626 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою Mercedes-Benz, яка здійснювала рейс Костопіль-Рівне.
З яких причин 21-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху невідомо. В результаті аварії він загинув. Відомо, що за кермом маршрутки знаходився 61-річний житель села Деражне Костопільського району.
Встановлено, що у момент аварії в салоні Mazda 626 перебували троє пасажирів - жителів Луцька. Це 17-річна дівчина, яку з важкими травмами голови госпіталізовали, 19-річний хлопець з відкритим перелом ноги та 16-річна дівчина, яка отримала закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітини та хребта.
Тим часом у маршрутці знаходилось 5 пасажирів. Їм допомога медиків не знадобилась. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.
10:06: ДТП на Рівненщині: 21-річний водій вилетів на зустрічну смугу
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