Дженіфер Лопес вразила сценічними костюмами (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 09:36

Латиноамериканська зірка Дженіфер Лопес розпочала свій музичний тур. Стало відомо, якими костюмами дивувала 49-річна зірка.

Новину передає «Преса України».

49-річна музична зірка Дженіфер Лопес відправилась у літній тур. Шоу «It’s My Party» першим побачив Лос-Анджелес. За словами фанів зірки, артистка була на висоті.

«Шоу було неймовірне, суперсуксуальне», - відзначили шанувальники зірки.

Так, Дженіфер Лопес здивувала не лише показовими ансамблями, але й відвертими костюмами. Знаменитість з’являлась у сріблястому костюмі, золотистому боді. Вона також бездоганно виглядала у джинсовому костюмі та білому комплекті, який демонстрував її сідниці.

«Латиноамериканська суперзірка зуміла вразити. Її танці – це щось», - відзначили ЗМІ.

До слова, під час шоу суперзірка виконала шикарний танець на колінах своєму шанувальнику. Тим часом ЗМІ зауважили, що чоловік, очевидно, за таку можливість добряче заплатив.