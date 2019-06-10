Дженіфер Лопес вразила сценічними костюмами (ВІДЕО)

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Латиноамериканська зірка Дженіфер Лопес розпочала свій музичний тур. Стало відомо, якими костюмами дивувала 49-річна зірка.
Новину передає «Преса України».
49-річна музична зірка Дженіфер Лопес відправилась у літній тур. Шоу «It’s My Party» першим побачив Лос-Анджелес. За словами фанів зірки, артистка була на висоті.
«Шоу було неймовірне, суперсуксуальне», - відзначили шанувальники зірки.
Так, Дженіфер Лопес здивувала не лише показовими ансамблями, але й відвертими костюмами. Знаменитість з’являлась у сріблястому костюмі, золотистому боді. Вона також бездоганно виглядала у джинсовому костюмі та білому комплекті, який демонстрував її сідниці.
«Латиноамериканська суперзірка зуміла вразити. Її танці – це щось», - відзначили ЗМІ.
До слова, під час шоу суперзірка виконала шикарний танець на колінах своєму шанувальнику. Тим часом ЗМІ зауважили, що чоловік, очевидно, за таку можливість добряче заплатив.
10:06: ДТП на Рівненщині: 21-річний водій вилетів на зустрічну смугу
08:57: Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн
07:03: Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни
06:30: Президент України визнав, що список «Слуги народу» може бути не ідеальним
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