Зачем создают новые сорта суперсладкой кукурузы с геном sh2?

zmxn 09 червня 2019, 09:22

Кукуруза – это один из самых древних и популярных злаков во всем мире. Родиной кукурузы считают Мексику. Именно там в пещерах были найдены первые данные об этой злаковой культуре. На протяжении тысячелетий путем скрещивания различных видов образовывалось все больше сортов злака, в том числе и всеми любимая сладкая кукуруза, которая так популярна сегодня во всем мире.

Выращивают кукурузу как массово на полях, так и на дачных участках в качестве овоща. С каждым годом количество сортов и гибридов увеличивается. Именно поэтому фермерам становится всё сложнее выбрать семена для посадки и определиться с сортом злаковой культуры. С разнообразием гибридов кукурузы можно ознакомиться по ссылке - https://semena.cc/ru/75-semena-kukuruzy

Зачем создаются гибриды

Селекционеры всего мира занимаются выведением гибридов кукурузы. Получают их путем скрещивания двух и более сортов. Существенным преимуществом гибридов является их скороспелость, дружное массовое созревание, интенсивная отдача урожая в начальной стадии плодоношения, а также превосходный товарный вид. В гибридах соединяются те качества, которые очень редко могут совмещаться в обычных сортах.

Создание новых гибридов и сортов кукурузы – это очень долгий и трудный процесс, который, к тому же, производится вручную. Чтобы получить гибридное семя, селекционеры у одних сортов удаляют тычинки с цветков в момент их распускания, а затем опыляют их пыльцой цветков другого сорта. В результате создаются растения, которые обладают большей жизненной энергией и силой, а также могут показывать достаточно высокую урожайность.

Скрещивание растений – это абсолютно природный процесс. Когда-то давно люди заметили, что при опылении одних сортов другими получаются более урожайные и жизнеспособные растения. Экспериментируя, селекционеры научились ручным способом управлять данным процессом. Именно таким образом и появилась селекция.

С каждым годом создаются все новые и новые гибриды кукурузы. Казалось бы, зачем это делать, если существующие виды удовлетворяют фермеров своими качествами? А делается это для того, чтобы иметь не только высокую урожайность злаковых культур, но и с каждым новым гибридом совершенствовать и добавлять им те свойства, которыми не обладали старые гибриды.

Суперсладкая кукуруза с геном sh2

Изначально кукуруза разделялась на стандартную, нормальную и сладкую Su (от английского слова sugar – сахар). Позже была выведена кукуруза Se (sugar enhanced). В ней содержится большее количество сахара, она имеет более нежные зерна, нежели стандартная кукуруза.

На сегодняшний день селекционеры ведут работы по созданию суперсладкой кукурузы Sh2 (от слова shrunken, в переводе «щуплое зерно»). Она обладает высоким уровнем сладости, так как содержит вдвое больше сахара, чем в стандартной кукурузе Su. Суперсладкий гибрид сахарной кукурузы отличается длительным сроком хранения, а также хорошей текстурой зерна. При полной степени зрелости зерно выглядят щуплым и сморщенным.

Отличительное свойство кукурузы с геном Sh2 – сравнительно долгий период хранения без потери вкусовых качеств. Зерна стандартной сладкой кукурузы сохраняют свой вкус от 5 часов до 2 дней после сбора урожая, после чего сахар в них преобразуется в крахмал. Именно поэтому обычная сладкая кукуруза теряет свою популярность среди фермеров. На смену ей приходит суперсладкая, которая может храниться без потери вкусовых свойств при комнатной температуре до 7 дней, а при температуре 0-5°C – до 15 дней.

Технология выращивания суперсладкой кукурузы

Суперсладкая кукуруза – это не только очень вкусный, но и полезный продукт. Эта злаковая культура относится к теплолюбивым растениям. Поэтому высаживать ее следует в период, когда почва прогреется до температуры не ниже 15°C, иначе семена не прорастут и начнут загнивать.

Перед посевом семена рекомендуется замочить в воде на 5-6 часов, затем поместить их во влажные лунки. При необходимости в каждую из лунок внести минеральные подкормки. Семена следует заглублять в почву не более, чем на 5 см, так как они очень хрупкие и легко могут повредиться. Между растениями нужно оставлять расстояние в 20-30 см, при этом ширина междурядий должна быть 60 см.

По мере появления всходов растения нуждаются в прополке, рыхлении и окучивании. В момент формирования початков необходима хорошая обеспеченность кукурузы влагой. При этом нельзя допускать переувлажнения почвы, так как это отрицательно скажется на урожайности и качестве собранной продукции.

Для выращивания суперсладкой кукурузы с геном Sh2 необходимо хорошее солнечное освещение. При недостатке света растение не образует початков и листьев. В процессе выращивания под растения можно вносить органические подкормки. Это может быть компост, навоз, куриный помет. Для защиты от вредителей и заболеваний проводят опрыскивание кукурузы специальными растворами.

Сбор урожая суперсладкой кукурузы производится в стадии молочной спелости зерен. Определить этот момент можно по кукурузным рыльцам, которые приобретут коричневый окрас и подсохнут. При этом верхушки зерен должны быть гладкими, без вмятин, хорошо прощупываемые под лиственным покровом.

Если собирать урожай раньше срока, то зерна кукурузы могут быть водянистыми и не накопят достаточное количество сахаров. Это отразится на вкусовых качествах початков.

Совет: не выращивайте кукурузу с геном Sh2 вблизи с другими типами кукурузы! Расстояние между посадками должно быть не меньше 10 метров, иначе между сортами может произойти опыление. В таком случае качество зерен суперсладкой кукурузы снизится, утратится их сладость.

Если вы хотите получить семена кукурузы с геном Sh2, то лучше произвести искусственное опыление растений. Один-два початка кукурузы будет вполне достаточно для того, чтобы собрать семена. Ручное опыление – это абсолютно несложная процедура, которая гарантирует сохранность сорта. Таким образом можно собрать собственные качественные семена суперсладкой кукурузы.