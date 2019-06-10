Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 08:57

Україна продовжує заробляти на продажу м’яса. Стало відомо, які країни найбільше зацікавлені в м’ясі птиці з України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що за січень-травень поточного року Україна експортувала в Саудівську Аравію м’ясо птиці на $66,3 млн. Так, за кордон було відправлено 45,81 тис. тонн цього вида м'яса. Про це розповіли у ДФС. Всього у звітний період було експортовано 176,8 тис. тонн м'яса птиці на суму $255,99 млн.

Окрім Саудівської Аравії м’ясо птиці у великих об’ємах купують такі країни, як Нідерланди - 29,9 тис. тонн на $43,4 млн, Словаччина - 18,7 тис. тонн на $27,3 млн. В інші країни було відправлено 82,2 тис. тонн м’яса на $118,9 млн.

Як повідомлялось раніше, у Держстаті назвали області України, де продають найдешевше м’ясо в країні. У Львівській та Дніпропетровській областях найдешевша курятина. У Тернопільській області найдешевша свинина. Яолвичина найдоступніша в Донецькій області.