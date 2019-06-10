На Херсонщині пенсіонер застрелив сімейну пару

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 08:14

У Херсонській області 66-річний пенсіонер вчинив умисне вбивство. Він застрелив подружню пару.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 9 червня, стало відомо, що в Каланчацькому районі Хресонської області 66-річний пенсіонер застрелив сімейну пару. Під час вчинення злочину зловмисник був п’яний.

За даними прес-служби обласної поліції, про трагедію розповіла мешканка райцентру. За її словами, її ексчоловік застрелив 42-річного чоловіка і 45-річну жінку. Загиблі знаходились за адресою їх спільного проживання.

Правоохоронці виявили вбивцю у дворі з мисливською рушницею в руках. Він розповів, що близько 17:00 прийшов до пари в гості на застілля. В якийсь момент виникла сварка та бійка. Після цього підозрюваний пішов додому за рушницею, а коли повернувся – застрелив подружжя. Після скоєного він зателефонував сину та все розповів.

Наразі пенсіонер затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також відкрите кримінальне провадження по п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Зловмисник може сісти за грати довічно.