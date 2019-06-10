На Херсонщині пенсіонер застрелив сімейну пару

Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн 08:57
Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни 07:03
Президент України визнав, що список «Слуги народу» може бути не ідеальним 06:30
Зачем создают новые сорта суперсладкой кукурузы с геном sh2? 09:22
З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО) 13:29
Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк 10:22
Зміни у МОЗ: Замміністра охорони здоров'я подала у відставку 09:19
У матчі відбору до Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію 08:53
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У Херсонській області 66-річний пенсіонер вчинив умисне вбивство. Він застрелив подружню пару.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 червня, стало відомо, що в Каланчацькому районі Хресонської області 66-річний пенсіонер застрелив сімейну пару. Під час вчинення злочину зловмисник був п’яний.
За даними прес-служби обласної поліції, про трагедію розповіла мешканка райцентру. За її словами, її ексчоловік застрелив 42-річного чоловіка і 45-річну жінку. Загиблі знаходились за адресою їх спільного проживання.
Правоохоронці виявили вбивцю у дворі з мисливською рушницею в руках. Він розповів, що близько 17:00 прийшов до пари в гості на застілля. В якийсь момент виникла сварка та бійка. Після цього підозрюваний пішов додому за рушницею, а коли повернувся – застрелив подружжя. Після скоєного він зателефонував сину та все розповів.
Наразі пенсіонер затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також відкрите кримінальне провадження по п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Зловмисник може сісти за грати довічно.
08:57: Україна експортувала Саудівській Аравії м’ясо на $66 млн
07:03: Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни
06:30: Президент України визнав, що список «Слуги народу» може бути не ідеальним
09:22: Зачем создают новые сорта суперсладкой кукурузы с геном sh2?
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.