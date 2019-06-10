Онищенко зібрався повернутись у Раду

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Олександр Онищенко підтвердив, що збирається у ВРУ. За його слвоами, він йде по 93-му округу.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 червня, стало відомо, що біглий депутат України Олександр Онищенко планує знову сісти у крісло депутата ВРУ. Раніше політик заявляв, що за президентства Володимира Зеленського повернеться в Україну.
«Я йду по 93-му округу (Київська область)», - заявив Онищенко.
Наразі він планує свою поїздку в Україну та готує документи для подачі їх в ЦВК. Крім того, Олександр Онищенко заявив, що через суд переслідуватиме корупціонера Петра Порошенка, оскільки він має відповідні докази.
Як повідомлялось раніше, Олександр Онищенко знаходиться у розшуку. ВРУ дала добро на його затримання та арешт, оскільки він разом з соратниками продавав газ держпідприємства Укргазвидобування за допомогою декількох своїх компаній через «псевдобіржі». В результаті збитки державі склали понад 1,6 мільярда гривень.
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