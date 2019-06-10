Екологічна катастрофа у річці Рось: Результати аналізу води озвучать в короткі терміни

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що результати аналізу проб річки Рось будуть оприлюднень якнайшвидше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, будуть оприлюднені результати аналізу води у річці Рось, в яку потрапили небезпечні хімічні речовини. Про це розповіли у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
«Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть приблизно 10 червня ... Прийнято рішення про припинення роботи водозабору [в Білоцерківському районі] з 23 години 9 червня (запасу води для міста Біла Церква вистачить на одну добу). При необхідності буде здійснюватися підвезення води. Проводиться моніторинг якості води в місцях водозабору і водосховищах акваторії річки Рось», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, вчора, 9 червня, в результаті аварії стався витік у водойму. Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид «нурелл Д», перекинувся в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. В результаті на території Погребищенського району у водоймах загинула риба.
Наразі відкрито кримінальні виробництва за фактом забруднення річки та за фактом крадіжки інсектицидів.
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