Президент України визнав, що список «Слуги народу» може бути не ідеальним

Аня Мартинюк 10 червня 2019, 06:30

Володимир Зеленський попередив, що його команда не встигла перевірити на чесність усіх кандидатів у Раду. Тим не менше він запевнив, що ця помилка буде виправлена.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву. За словами лідера держави, його партія «Слуга народу» перевірила на чесність не всіх кандидатів, які подали заявки на участь у виборах через сайт.

Відповідна заява прозвучала під час з'їзду партії.

«Ми визнаємо, нам не вистачало часу, щоб повністю всіх перевірити. Можливо, комусь з недоброчесних вдалося нас трішечки обдурити. Але ми точно знаємо, раптом що, громадськість і чесна журналістика вкаже нам на помилки, і ми їх виправимо», - запевнив Зеленський.

Також відомо, що список не остаточний і деякі кандидидати можуть бути виключені з нього. Нагадаємо, вчора, 9 червня, було оголошено першу сотню списку партії «Слуга народу». До слова, вибору у Раду відбудуться 21 липня.