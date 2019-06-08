За 30 років поляки стали багатшими в декілька разів

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 15:02

За даними польських ЗМІ, поляки почали жити краще. Зміни на краще, як вони запевняють, відбулися лише завдяки їм самим.

Новину передає «Преса України».

Нове опитування серед громадян Польщі показало, що люди у цій країни почали жити краще. Так, у 2018 році 81% респондентів оцінили свій рівень життя від середнього до чудового. Інші ж відповіли - скромно або дуже бідно.

Варто зазначити, що в 1993 році більше половини поляків називали себе незаможними, а добре чи дуже добре жили всього 3% з них. За даними польського видання Rzeczpospolita, такі зміни свідчать про вражаючий розвиток економіки Польщі. Також зазначається, що до успіху поляки дійшли самі.

«За останні 30 років рівень національного ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) збільшився майже в п'ять разів, а купівельна спроможність - в три», - відзначило видання.

Варто зазначити, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський заявляв, що економіку країни підняли українські заробітчани. Він також нагадав, що поляки шукають кращої долі в інших країнах.