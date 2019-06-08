З’явилась нова бюджетна Nokia (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 14:26

Компанія HMD Global представила новий смартфон Nokia 2.2. Стало відомо, чим славиться новинка, окрім ціни.

Новину передає «Преса України».

Прихильники бренду Nokia можуть дозволити собі новий смартфон за досить привабливу ціну. Мова йде про нову модель Nokia 2.2 від компанії HMD Global. Коштує смартфон всього сто американських доларів.

Особливість новинки - 5,7-дюймовим IPS-екран з роздільною здатністю HD + і співвідношенням сторін 19: 9. Варто зазначити, що габарити смартфону 145,96 × 70,56 × 9,3. Важить телефон всього 153 грами.

Виконана новинка з полікарбонату. Що стосується, камер, фронтальна - 5 Мп, задня - 13 Мп. Зважаючи на те, смартфон дуже дешевий, він не має сканера відбитків пальців. Натомість використовується функція Face Unlock.