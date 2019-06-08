Величний Еверест «схуд» на 11 тонн

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 13:59

На горі Еверест відбулось генеральне прибирання. Стало відомо, що знесли альпіністи з найвеличнішої гори у світі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що з гори Еверест знесли билзько 11 тонн сміття. Прибиранням гори займались непальські альпіністи. Про це повідомило видання ВВС.

Як зазначили журналісти, Еверест очищали 1,5 місяці. З гори знесли використані кисневі балони, намети, банки та людські екскременти.

В ході операції на горі також знайшли 4 тіла альпіністів. Їх ще не впізнали. Нагадаємо, у 2016 році найвищу гору у світі, Еверест, вперше підкорила українка. Мова йде про Ірину Галай з Мукачева. Піднявшись на вершину, вона розгорнула державний прапор України.