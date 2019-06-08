З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО) 13:29
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Дайвер Віктор Деваллс став очевидцем незвичного явище. Він побачив, як медузу захоплює так зване повітряне кільце.
Новину передає «Преса України».
У Мережі набуває популярності відео, на якому медуза потрапляє у пастку – морський вихор. Відео було зняте в Іспанії. Його автор Віктор Деваллс заявив, що був дуже здивований побаченим.
«Природа неймовірна. Вкотре переконуюсь. Я плавав біля узбережжя Балеарських островів, аж раптом побачив цю картину, я не повірив своїм очам», - заявив він.
За його словами, він мав на меті зняти звичайне відео про медузу, однак вийшов цілий блокбастер з медузою та кільцем з бульбашок.
«Це було драматично і навіть трохи насильницьки», - додав він.
Тим часом фізики заявили, що нічого дивного у такому вихорі нема. Такий вихор можна зробити, занурившись на глибину не менше 1,5 метра. Один раз з десяти точно вийде створити такий ефект. Тиск штовхає повітря. От і все.
13:29: З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО)
10:22: Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк
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