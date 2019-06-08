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З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 13:29
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З'явилось неймовірне відео медузи, яку захоплює морський вихор (ВІДЕО)

Дайвер Віктор Деваллс став очевидцем незвичного явище. Він побачив, як медузу захоплює так зване повітряне кільце.

Новину передає «Преса України».

У Мережі набуває популярності відео, на якому медуза потрапляє у пастку – морський вихор. Відео було зняте в Іспанії. Його автор Віктор Деваллс заявив, що був дуже здивований побаченим.

«Природа неймовірна. Вкотре переконуюсь. Я плавав біля узбережжя Балеарських островів, аж раптом побачив цю картину, я не повірив своїм очам», - заявив він.

За його словами, він мав на меті зняти звичайне відео про медузу, однак вийшов цілий блокбастер з медузою та кільцем з бульбашок.

«Це було драматично і навіть трохи насильницьки», - додав він.

Тим часом фізики заявили, що нічого дивного у такому вихорі нема. Такий вихор можна зробити, занурившись на глибину не менше 1,5 метра. Один раз з десяти точно вийде створити такий ефект. Тиск штовхає повітря. От і все.

 


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