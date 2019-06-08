Росії треба не мир, а знищення - журналіст

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 12:46

Журналіст Віталій Портников заявив, що Росія не націлена на мир. За його словами, Москва не погодиться на компроміси й далі знищуватиме державність України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, український журналіст і публіцист Віталій Портников висловив свою думку з приводу ситуації в Україні та відносин з РФ. За його словами, російська сторона вимагає від української надання автономії окупованих територій Донбасу і легалізації так званих «ДНР» і «ЛНР».

Журналіст зазначив, що після цього Кремль начебто готовий йти на переговори «з чистого аркуша».

«Спочатку Зеленський повинен надати автономію окупованих територій і легалізувати маріонеткові кримінальні режими, які створив там Путін, а вже потім російський президент подумає, чи варто зустрічатися в «нормандському форматі», - прокоментував він.

За словами Портникова, не варто очікувати після цього на мир, навпаки, Росія робитиме все для розмивання інститутів України та знищення її державності.