Росії треба не мир, а знищення - журналіст

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Журналіст Віталій Портников заявив, що Росія не націлена на мир. За його словами, Москва не погодиться на компроміси й далі знищуватиме державність України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 червня, український журналіст і публіцист Віталій Портников висловив свою думку з приводу ситуації в Україні та відносин з РФ. За його словами, російська сторона вимагає від української надання автономії окупованих територій Донбасу і легалізації так званих «ДНР» і «ЛНР».
Журналіст зазначив, що після цього Кремль начебто готовий йти на переговори «з чистого аркуша».
«Спочатку Зеленський повинен надати автономію окупованих територій і легалізувати маріонеткові кримінальні режими, які створив там Путін, а вже потім російський президент подумає, чи варто зустрічатися в «нормандському форматі», - прокоментував він.
За словами Портникова, не варто очікувати після цього на мир, навпаки, Росія робитиме все для розмивання інститутів України та знищення її державності.
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