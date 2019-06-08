Притула йде у парламент з Вакарчуком (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 12:13

Сергій Притула заявив, що йде у політику. Він також зазначив, що його ім'я красуватиметься у списку партії «Голос».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що український шоумен Сергій Притула поповнить ряди знаменитостей, які хочуть керувати країною. Відповідне відео-повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі.

Також відомо, що Притула вже визначився, яку політсилу підтримає. Так, актор та комік буде членом партії Святослава Вакарчука «Голос». Шоумен стане тридцятим у списку.

«Якщо коротко, то я балотуюся в Парламент за списками партії «Голос». Сьогодні про це буде сказано на з'їзді партії», - зазначив він.

Притула також пояснив такий хід подій. За його словами, він вмотивований тим, що хоче змінити країну на краще, адже те, що сьогодні відбувається, йому не подобається. Крім того, до такого рішення його підштовхнули тисячі українців.

«Я б хотів бути корисним цій країні і людям. Маючи деякий кредит довіри від вас, я думаю, що можу на це наважитися. Моя мотивація дуже лаконічна. Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні, і я хочу докласти до зусиль для виправлення ситуації», - йдеться у повідомленні.