Українські зірки рвонули за нагородами у Росію

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 11:36

Ряд українських зірок естради поїхали до Росії, де відбулась церемонія нагородження премії МузТВ-2019.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що відомі українські зірки естради поїхали на церемонію нагородження премії МузТВ-2019. Так, вона пройшла вчора, 7 червня, у Росії. На дійство злетілись такі знаменитості, як Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Ані Лорак.

Також на премію прибув співак Макс Барських. Він, як і його колеги по сцені, опинився в числі претендентів на звання Кращого виконавця. Крім того, на заході була співачка MARUV, Анна Корсун.

На премію також приїхав український гурт Artik & Asti. Варто зазначити, що у Росії номінували на премії такі гурти як «Казка», «Время и стекло». Однак вони не поїхали у сусідню країну.

Нагадаємо, в Україні вирішили покарати українських зірок, які трудяться у Росії. Так, було запропоновано брати мито з заробітків співаків, а також на національному телебаченні під час трансляції виступів знаменитостей робити помітки «Виступає у РФ».