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У липні в Україні здорожчають сигарети

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 10:55
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У липні в Україні здорожчають сигарети

На українських курців чекає неприємний сюрприз. Ціни на сигарети знову підуть вгору. Стало відомо, скільки та коли доведеться переплачувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що з 1 липня поточного року ставка акцизного збору на тютюнові вироби збільшиться на 9%. Це означає, що курці платитимуть більше за свою шкідливу звичку. Так, це вже друге підвищення акцизу в поточному році.

Перше відбулось у січні. Тоді сигарети подорожчали на 20%. Наразі ж ціну корегують на рівень інфляції.

За словами експертів, пачка сигарет подорожчає як мінімум на 2,2 грн. 

«Підвищення цін буде не різким, тому що роздрібні торговці не мають права роздувати ціну на товар, закуплений до підвищення акцизу. Вони зможуть змінити цінники тільки після повного розпродажу раніше придбаного товару. А на це може піти від одного до двох місяців», - розповіли експерти.

Тим не менше, в цілому пачка сигарет у поточному році здорожчає на 6 гривень, порівняно з 2018 роком.

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