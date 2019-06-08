Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк 10:22
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Брукс Ньюмарк заявив, що Володимир Зеленсьткий має підтримку західних дипломатів. Однак, за його словами, йому треба більше «козирів».
Новину передає «Преса України».
Член секретаріату Кабміну Великобританії з питань громадянського суспільства Брукс Ньюмарк зробив важливу заяву. За його словами, новоспеченого українського лідера Володимира Зеленського підтримують західні дипломати. А саме у його бажанні йти на діалог з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Ньюмарк додав, що від переговорів залежатиме, чи отримає Зеленський важіль впливу на РФ. Тим не менше він додав, що прямі переговори мало що дадуть, адже Зеленський не має багато «козирів». Так, йому треба обзавестись підтримкою США та НАТО.
Як повідомлялось раніше, у Кремля заявили, що розмовлятимуть з Володимиром Зеленським у «нормандському форматі». Сам президент України в свою чергу заявляв, що йому важлива думка українців з цього приводу.
10:22: Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк
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