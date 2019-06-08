Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У липні в Україні здорожчають сигарети
  • Українська сторона несе втрати на Донбасі – ООС
  • В Україні авто з Азії замінять «євробляхи»

Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 10:22
Версія для друку
Західні дипломати підтримують прагнення Зеленського йти на перемовини з Путіним - Ньюмарк

Брукс Ньюмарк заявив, що Володимир Зеленсьткий має підтримку західних дипломатів. Однак, за його словами, йому треба більше «козирів».

Новину передає «Преса України».

Член секретаріату Кабміну Великобританії з питань громадянського суспільства Брукс Ньюмарк зробив важливу заяву. За його словами, новоспеченого українського лідера Володимира Зеленського підтримують західні дипломати. А саме у його бажанні йти на діалог з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Ньюмарк додав, що від переговорів залежатиме, чи отримає Зеленський важіль впливу на РФ. Тим не менше він додав, що прямі переговори мало що дадуть, адже Зеленський не має багато «козирів». Так, йому треба обзавестись підтримкою США та НАТО.

 Як повідомлялось раніше, у Кремля заявили, що розмовлятимуть з Володимиром Зеленським у «нормандському форматі». Сам президент України в свою чергу заявляв, що йому важлива думка українців з цього приводу.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції