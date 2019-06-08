Кім Кардашян показала принади у тісному наряді

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 09:51

38-річна Кім Кардашян порадувала прихильників новим звабливим луком. Знаменитість вкотре відмовилась від бюстгальтера.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка Кім Кардашян була помічена у Лос-Анджелесі з сестрою Хлоєю Кардашян. 38-зірка малих екранів одразу опинилась у центрі уваги. Вона в черговий раз показала тонку талію, великі сідниці та груди, які прикривав тонкий щільний топ.

За попередніми даними, знаменитості в цей день знімали новий епізод для шоу «Сімейство Кардашян».

«Мати чотирьох дітей, очевидно, використовує білизну спандекс. Природа таку фігуру не дарує», - відзначили очевидці.

«Кім вкотре відмовляється від бюстгальтера, щоб продемонструвати свої великі груди. Гарний початок дня», - також прокоментували у Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян та Каньє Уест вчетверте стали батьками. Дитину парі народила сурогатна матір.