Кім Кардашян показала принади у тісному наряді

Зміни у МОЗ: Замміністра охорони здоров'я подала у відставку 09:19
У матчі відбору до Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію 08:53
Зеленський поділився літаком для повернення дітей з Грузії 08:47
Хостинг-компания Ukraine: автоматизация, стабильность, низкие цены 05:25
В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми 13:23
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
38-річна Кім Кардашян порадувала прихильників новим звабливим луком. Знаменитість вкотре відмовилась від бюстгальтера.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка Кім Кардашян була помічена у Лос-Анджелесі з сестрою Хлоєю Кардашян. 38-зірка малих екранів одразу опинилась у центрі уваги. Вона в черговий раз показала тонку талію, великі сідниці та груди, які прикривав тонкий щільний топ.
За попередніми даними, знаменитості в цей день знімали новий епізод для шоу «Сімейство Кардашян».
«Мати чотирьох дітей, очевидно, використовує білизну спандекс. Природа таку фігуру не дарує», - відзначили очевидці.
«Кім вкотре відмовляється від бюстгальтера, щоб продемонструвати свої великі груди. Гарний початок дня», - також прокоментували у Мережі.
Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян та Каньє Уест вчетверте стали батьками. Дитину парі народила сурогатна матір.
09:19: Зміни у МОЗ: Замміністра охорони здоров'я подала у відставку
08:53: У матчі відбору до Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію
13:59: ЄС затвердив нові ID-картки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.