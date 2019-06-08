Зміни у МОЗ: Замміністра охорони здоров'я подала у відставку

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Ольга Стефанишин подала у відставку. У МОЗ тим часом запевнили, що відомство працює без змін.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 7 червня, замміністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишин подала у відставку. Відповідну інформацію надали у прес-службі МОЗ. Як відомо, Стефанишина працювала у МОЗ з 11 січня 2018 року.
В її обов’язки входила координація таких напрямків роботи: виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медичних виробів, вакцинація та громадське здоров'я.
«МОЗ України продовжує працювати над впровадженням змін, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному українцю», - запевнили у відомстві.
За словами експертів, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повторить долю Стефанишиної. Як зазначається, за правління Зеленського американка не творитиме більше вбивчу медреформу. Як відомо, Супрун захищає в Україні інтереси іноземних фармакологічних компаній.
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