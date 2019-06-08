Зміни у МОЗ: Замміністра охорони здоров'я подала у відставку

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 09:19

Ольга Стефанишин подала у відставку. У МОЗ тим часом запевнили, що відомство працює без змін.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 7 червня, замміністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишин подала у відставку. Відповідну інформацію надали у прес-службі МОЗ. Як відомо, Стефанишина працювала у МОЗ з 11 січня 2018 року.

В її обов’язки входила координація таких напрямків роботи: виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медичних виробів, вакцинація та громадське здоров'я.

«МОЗ України продовжує працювати над впровадженням змін, щоб якісні медичні послуги були доступні кожному українцю», - запевнили у відомстві.

За словами експертів, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повторить долю Стефанишиної. Як зазначається, за правління Зеленського американка не творитиме більше вбивчу медреформу. Як відомо, Супрун захищає в Україні інтереси іноземних фармакологічних компаній.