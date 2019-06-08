У матчі відбору до Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію

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Команда Андрія Шевченка показала відмінний результат під час гри зі збірною Сербію. Гра завершилась рахунком 5:0.
Новину передає «Преса України».
Збірна України з футболу в третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Гра завершилась рахунком 5: 0. Спочатку Марлоса Бонфіна в українській команді замінив Віктор Циганков, який зробив дубль за дві хвилини.
У другому таймі Євген Коноплянка пробив у дальній кут - фірмовий гол. Роман Яремчук забив у ворота противника четвертий м’яч. Фінальний п’ятий м’яч полетів від Коноплянки.
Збірна Андрія Шевченка й надалі залишається на першому місці в групі В. Як повідомлялось раніше, молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20. Вона показала чудовий результат під час поєдинку зі збірною Нігерії.
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