У матчі відбору до Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію

Аня Мартинюк 08 червня 2019, 08:53

Команда Андрія Шевченка показала відмінний результат під час гри зі збірною Сербію. Гра завершилась рахунком 5:0.

Новину передає «Преса України».

Збірна України з футболу в третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Гра завершилась рахунком 5: 0. Спочатку Марлоса Бонфіна в українській команді замінив Віктор Циганков, який зробив дубль за дві хвилини.

У другому таймі Євген Коноплянка пробив у дальній кут - фірмовий гол. Роман Яремчук забив у ворота противника четвертий м’яч. Фінальний п’ятий м’яч полетів від Коноплянки.

Збірна Андрія Шевченка й надалі залишається на першому місці в групі В. Як повідомлялось раніше, молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20. Вона показала чудовий результат під час поєдинку зі збірною Нігерії.