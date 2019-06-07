ЄС затвердив нові ID-картки

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 13:59

Громадяни ЄС, а також ті, які отримують посвідку на проживання в країнах союзу, матимуть оновлені ID-карти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що члени Європейського парламенту затвердили новий регламент, який встановлює загальні стандарти безпеки для посвідчень особи, а також документів на проживання. Мова йде про ті, які видаються громадянам Європейського союзу.

Як відомо, наразі в обігу перебуває понад 250 різних версій документів. Це означає, що ризик підробки їх дуже високий. В результаті старі ID-карти поступово змінюватимуть і їх не можна буде використати через 10 років.

Також відомо, що нові посвідчення видаватимуть через 2 роки. Вони також матимуть наступну інформацію: два відбитки пальців. Форма карти буде стандартна. До того ж документ матиме більший захист.