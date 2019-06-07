Медики назвали головні ознаки раку шийки матки

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 13:34

Британські медики вирішили нагадати жінкам про таке тяжке захворювання як рак шийки матки. Вони нагадали, які ознаки захворювання.

Новину передає «Преса України».

Британські медики порадили жінкам краще прислуховуватись до свого тіла. Вони озвучили ключові ознаки раку шийки матки. Як відомо, кровотеча після менопаузи та незрозумілий біль у тазовій області – це найпоширеніші ознаку захворювання.

Тим не менше, є ще сиптоми, які свідчать про ранні стадії раку. Однак, жінки зазвичай на них не звертають уваги. Зокрема, це неприємний запах виділень з піхви. Виділення блідого, водянистого, коричневого кольору.

Також дискомфорт під час статевого акту, тривала менструальна кровотеча, поява крові між періодами. Медики нагадали, що вірус папіломи людини є основною причиною раку шийки матки. Тому жінкам рекомендують не забувати навідуватися до гінеколога двічі на рік, щоб у разі необхідності приступити до вчасного лікування.