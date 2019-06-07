«ДНР» готова співпрацювати з Києвом - ЗМІ

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 12:56

РосЗМІ повідомили, що у «ДНР» готові налагодити відносити з Києвом. А саме у питанні відновлення торгівлі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у «ДНР» готові прийняти умову генпрокурора України Юрія Луценка про повернення активів підприємств Донбасу українським власникам та сплату податків Києву. В свою чергу російські найманці просять зняти блокаду з Донбасу та виконувати мінські домовленості.

За даними «Луганського інсайдера», наразі Україна купує вугілля в «ЛДНР» через посередників, а якщо «партнери» домовляться, то будуть налагоджені нові бізнес-схеми, і гроші підуть в Україну.

«Те, що Донбас фактично буде оплачувати війну проти себе абсолютно нікого не хвилює - думка ОРДЛОвчан нікому не цікава», - відзначають контрольовані російські медіа.

Журналісти відзначили, що наразі залишається чекати, чи буде прогрес «торгів між партнерами».