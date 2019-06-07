Емілі Ратаковськи перевтілилась у ретро-спокусницю

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 12:21

Супермодель Емілі Ратаковські постала у черговому звабливо образі. Зірка перевтілилась у ретро-спортсменку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що відома суперзірка Емілі Ратаковськи взяла участь у черговій фотосесії. 27-річна знаменитість знову показала своє тіло. На цей раз вона перевтілилась у спортивну красуню з 80-х.

Так, зірка подіуму позувала у купальнику бікіні з високою талією. Сексуальна брюнетка поділилась свіжими знімками у соцмережі.

Як відомо, красуня модель завжди використовує свою надструнку фігуру для привернення уваги чоловіків та жінок. Тим не менше Ратаковськи має багато хейтерів, які сміються з її тіла. Однак модель не втомлюється доводити усім, що завдяки своєму тілу вона заробляє дуже багато грошей.

«Початкова реакція, коли ви публікуєте сексуальне фото: «Боже мій, знову оголена, ти така дурна, нічого більше не можеш запропонувати!» - підписала знімки знаменитість.