Емілі Ратаковськи перевтілилась у ретро-спокусницю

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Супермодель Емілі Ратаковські постала у черговому звабливо образі. Зірка перевтілилась у ретро-спортсменку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що відома суперзірка Емілі Ратаковськи взяла участь у черговій фотосесії. 27-річна знаменитість знову показала своє тіло. На цей раз вона перевтілилась у спортивну красуню з 80-х.
Так, зірка подіуму позувала у купальнику бікіні з високою талією. Сексуальна брюнетка поділилась свіжими знімками у соцмережі.
Як відомо, красуня модель завжди використовує свою надструнку фігуру для привернення уваги чоловіків та жінок. Тим не менше Ратаковськи має багато хейтерів, які сміються з її тіла. Однак модель не втомлюється доводити усім, що завдяки своєму тілу вона заробляє дуже багато грошей.
«Початкова реакція, коли ви публікуєте сексуальне фото: «Боже мій, знову оголена, ти така дурна, нічого більше не можеш запропонувати!» - підписала знімки знаменитість.
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