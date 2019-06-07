Учасницю «Україна має талант» знайшли вбитою

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 11:51

Відома акробатка Алла Клішта була вбита у Німеччині. Тіло жінки знайшли у річці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо про жорстоке вбивство талановитої українки Алли Клішти. 33-річна жінка брала участь у німецького шоу талантів Das Supertalent. Вона також з’являлась у шоу «Україна має таланти».

За даними іноземних ЗМІ, жінка зникла в кінці квітня. Першими забили тривогу працівники парку розваг «Європа-Парк», де працювала Клішта. Тепер ж її знайшли в річці Рейні, що в німецькому місті Руст. У поліції зазначили, що відому акробатку спочатку вбили, а потім викинули у річку.

Наразі затримано бойфренд жінки. Його підозрюють у вбивстві. До слова, в Україні Алла Клішта була рекордсменкою за кількістю обертань обруча. Вона виступала в шоу у різних країнах.