Українська сторона несе втрати на Донбасі – ООС

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 09:22

Всього за два дні на фронті загинуло 4 українських захисника. Також чимало травмованих. Так, російські найманці з новою силою атакують позиції ООС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, у прес-службі ООС з’явився звіт про ситуацію на Донбасі 6 червня. Як зазначається, путінські найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Уже традиційно ворог порушив мінські домовленості, застосувавши заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

Крім того, бойовики обстріляли українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

«Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», - зазначено у повідомленні.

Також відомо, що вже сьогодні, 7 червня, противник атакував підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії. На жаль, українська сторона знову понесла втрати - загинули двоє військовослужбовців та ще вісім зазнали поранень різного ступеня важкості.