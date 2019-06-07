Зеленський поділився літаком для повернення дітей з Грузії

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Десятеро дітей, яких намагалась вивезти у Грузію українка Юлія Сусляк, повернуть в Україну на президентському літаку. Відповідне рішення прийняв Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 6 червня, президент України Володимир Зеленський доручив вивезти з Грузії на 10 дітей, які були з затриманою українкою Юлією Сусляк. Діти повернуться на батьківщину на президентському літаку. Також усі витрати візьме на себе Держуправсправами України.
Відповідну інформацію надав уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі з заступниками генпрокурора Грузії, міністра внутрішніх справ і представниками уряду.
«Ми висловлюємо подяку грузинській стороні за оперативне реагування та вирішення всіх питань, пов'язаних з поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми», - зазначив він.
Як відомо, громадянку України Сусляк звинуватили в торгівлі дітьми. Жінку затримали у квітні цього року. Вона прибула з Москви у Тбілісі з 10 неповнолітніми дітьми. Так, правоохоронців насторожив факт, що 4 дітей народилися у 2017 році. В результаті стартувало розслідування.
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