Зеленський поділився літаком для повернення дітей з Грузії

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 08:47

Десятеро дітей, яких намагалась вивезти у Грузію українка Юлія Сусляк, повернуть в Україну на президентському літаку. Відповідне рішення прийняв Володимир Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 червня, президент України Володимир Зеленський доручив вивезти з Грузії на 10 дітей, які були з затриманою українкою Юлією Сусляк. Діти повернуться на батьківщину на президентському літаку. Також усі витрати візьме на себе Держуправсправами України.

Відповідну інформацію надав уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі з заступниками генпрокурора Грузії, міністра внутрішніх справ і представниками уряду.

«Ми висловлюємо подяку грузинській стороні за оперативне реагування та вирішення всіх питань, пов'язаних з поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми», - зазначив він.

Як відомо, громадянку України Сусляк звинуватили в торгівлі дітьми. Жінку затримали у квітні цього року. Вона прибула з Москви у Тбілісі з 10 неповнолітніми дітьми. Так, правоохоронців насторожив факт, що 4 дітей народилися у 2017 році. В результаті стартувало розслідування.