В Ужгороді пенсіонер вчинив самоспалення

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 08:15

Шокуюча подія сталася в Ужгороді. На тлі конфлікту з однією з компаній пенсіонер підпалив себе.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо про інцидент в Ужгороді. Тут пенсіонер 1976 року народження влаштував самоспалення перед прокуратурою міста. За даними правоохоронців, військовий пенсіонер мав конфлікт з однією з компаній області, що надає комунальні послуги.

Чоловік потрапив до лікарні з сильними опіками. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцин зазначив, що потерпілого доставили в реанімаційне відділення в шоковому стані близько 14.00.

За словами медиків, у чоловіка обгоріли 90% тіла. Він знаходиться у вкрай важкому стані. Варто зазначити, це не перший такий випадок. Раніше на Волині 61-річний пенсіонер облився бензином та підпалив себе.