В Ужгороді пенсіонер вчинив самоспалення

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Шокуюча подія сталася в Ужгороді. На тлі конфлікту з однією з компаній пенсіонер підпалив себе.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 червня, стало відомо про інцидент в Ужгороді. Тут пенсіонер 1976 року народження влаштував самоспалення перед прокуратурою міста. За даними правоохоронців, військовий пенсіонер мав конфлікт з однією з компаній області, що надає комунальні послуги.
Чоловік потрапив до лікарні з сильними опіками. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцин зазначив, що потерпілого доставили в реанімаційне відділення в шоковому стані близько 14.00.
За словами медиків, у чоловіка обгоріли 90% тіла. Він знаходиться у вкрай важкому стані. Варто зазначити, це не перший такий випадок. Раніше на Волині 61-річний пенсіонер облився бензином та підпалив себе.
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