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Зеленський несе хаос у війська – Ляшко (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 07:40
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Зеленський несе хаос у війська – Ляшко (ВІДЕО)

Олег Ляшко виступив проти звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака. За його словами, тепер Україна у великій небезпеці.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко в черговий раз виступив з критикою в сторону президента Володимира Зеленського. Засловами політика, його політсила не голосувала за звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони.

«Бо Зеленський, всупереч Конституції і нагальній необхідності, не запропонував на цю посаду іншу кандидатуру. А залишити Міноборони воюючою країни без керівника – це злочин. Зеленський несе хаос у війська. Україна і люди - у великій небезпеці!» - заявив радикал.

До слова, раніше українські експерти пояснили, чому Олег Ляшко істерить на тлі президентства Володимира Зеленського. За попередніми даними, «Радикальна партія» має непристойно низький рейтинг, тому шансів на потрапляння політсили в Раду дуже мало.

«Ляшко хоче забрати рейтинг у партії «Слуга народа». Грошей же ж хочеться. Ахметов більше не спонсоруватиме», - відзначили експерти.


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