Зеленський відповів на петицію про відставку

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 07:04

Володимир Зеленський нагадав автору петиції про його відставку, у яких випадках президент може припинити виконувати свої обов’язки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про його відставку. Як відомо, цього вимагає українське заканодавство.

Так, український лідер нагадав автору петиції, що відсторонити президента від займаної посади можна у разі: відставки, неможливості виконувати повноваження за станом здоров’я, імпічменту, смерті. Про це йдеться у статті 108 Конституції України.

Володимир Зеленський додав, що за нього проголосували 73% виборців і він не може знехтувати волею більшості українців. Натомість президент запропонував автору петиції та її прихильникам вимагати від депутатів парламенту проголосувати за його законопроект про імпічмент.

«Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я розпочинаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх посадових осіб і процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дозволить вам добиватися моєї відставки законно», - зазначив Зеленський.