Болгарію не включили до Шенгенської зони

Аня Мартинюк 07 червня 2019, 06:29

Нідерланди не підтримали вступ Болгарії до Шенгену. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 червня, стало відомо, що Болгарія поки не буде включена до Шенгенської зони. Причина цього – блокування вступу з боку Нідерландів. За даними іноземного видання Euractiv, свій крок Нідерланди пояснюють тим, що у Болгарії процвітають корупція та торгівля людьми.

За словами голови МЗС Нідерландів Стефа Блока, перш ніж вступ відбудеться, необхідно допрацювати деякі питання.

«Ми чули ваше бажання приєднатися до Шенгену, але я сподіваюся, що ви розумієте, що народ Нідерландів знає про велику кількість мігрантів, які прибувають до нас, ми повинні переконатися, що прикордонний контроль є безкомпромісним, перш ніж ми дозволимо Болгарії бути в Шенгені», - заявив він.

Як відомо, раніше було викрито, що болгарські паспорти можна придбати за хабар. Варто зазначити, що раніше Європейська комісія заявляла про те, що вона підтримує вступ Болгарії до Шенгену. Також зазначалось, що технічні критерії членства в ЄС були виконані.

До слова, Нідерланди не єдині блокували вступ Болгарії. Раніше Голландія висловлювала свою негативну позицію.