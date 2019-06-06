РФ збільшила транзит газу через Україну

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Андрій Коболєв розповів, чому Росія раптово збільшила транзит газу через Україну у травні.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у травні цього року транзит російського газу через українську територію виріс на цілих 16,4%, порівнюючи з травнем 2018-го. Так, у травні транзит газу склав 8,37 млрд куб. м. В січні-травні він збільшився на 7,8% до 37,6 млрд кубометрів, порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року.
Відповідну інформацію надали в Укртрансгазі.
Засловами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, російський «Газпром» різко збільшив транзит у зв’язку з ремонтом трубопроводу Ямал-Європа, який проходить через тереиторії Білорусі.
До слова, раніше у «Газпромі» визнали, що запустити газопроводи «Турецький потік» та «Північний-потік-2» вчасно не вийде.
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