РФ збільшила транзит газу через Україну

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 14:05

Андрій Коболєв розповів, чому Росія раптово збільшила транзит газу через Україну у травні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у травні цього року транзит російського газу через українську територію виріс на цілих 16,4%, порівнюючи з травнем 2018-го. Так, у травні транзит газу склав 8,37 млрд куб. м. В січні-травні він збільшився на 7,8% до 37,6 млрд кубометрів, порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року.

Відповідну інформацію надали в Укртрансгазі.

Засловами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, російський «Газпром» різко збільшив транзит у зв’язку з ремонтом трубопроводу Ямал-Європа, який проходить через тереиторії Білорусі.

До слова, раніше у «Газпромі» визнали, що запустити газопроводи «Турецький потік» та «Північний-потік-2» вчасно не вийде.