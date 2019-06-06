Усик втратив ще один пояс

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 13:44

Український боксер Олександр Усик вслід за WBA втратив пояс WBO. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Гордість України Олександр Усик, на жаль, був позбавлений ще одного пояса. На цей раз спортсмен розпрощався з поясом ВБО. Наразі титул «тимчасового чемпіона» тримає польський боксер Кшиштоф Гловацький.

Як відомо, Всесвітня боксерська організація (WBO) позбавила Усика титулу чемпіона світу у важкій вазі, оскільки українець переходить в розряд важкоатлетів. Про це розповів голова організації Франсиско Валкарсель.

Як повідомлялось раніше, Олександр Усик тепер класифікований як «чемпіон відпустці». 29 березня WBA забрала пояс у українця, оскільки він відмовився від обов'язкового захисту поясу. Боксер мав вийти на ринг з росіянином Денисом Лебедєвим.