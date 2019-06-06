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В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 13:23
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В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми

Народні депутати України проголосували за зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Стало відомо, що чекає українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що ВРУ ввела нові штрафи. Тепер за незаконне носіння військової форми може схуднути ваш гаманець. Від 2550 до 3400 грн доведеться заплатити за незаконне носіння військової форми з відзнаками.

Крім того, за повторне порушення штраф сягне 3400-6800 грн. Однак, можна буде обійтися громадськими роботами від 30 до 40 діб.

На цьому народні обранці не зупинились. Тепер за наругу над пам'ятниками захисникам України зловмисників чекає кримінальна відповідальність. А саме позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. За нові зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу №9217 свій голос «за» віддали 235 народних депутатів.

 

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