В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 13:23

Народні депутати України проголосували за зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Стало відомо, що чекає українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що ВРУ ввела нові штрафи. Тепер за незаконне носіння військової форми може схуднути ваш гаманець. Від 2550 до 3400 грн доведеться заплатити за незаконне носіння військової форми з відзнаками.

Крім того, за повторне порушення штраф сягне 3400-6800 грн. Однак, можна буде обійтися громадськими роботами від 30 до 40 діб.

На цьому народні обранці не зупинились. Тепер за наругу над пам'ятниками захисникам України зловмисників чекає кримінальна відповідальність. А саме позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. За нові зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу №9217 свій голос «за» віддали 235 народних депутатів.