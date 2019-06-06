В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми

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Народні депутати України проголосували за зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Стало відомо, що чекає українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що ВРУ ввела нові штрафи. Тепер за незаконне носіння військової форми може схуднути ваш гаманець. Від 2550 до 3400 грн доведеться заплатити за незаконне носіння військової форми з відзнаками.
Крім того, за повторне порушення штраф сягне 3400-6800 грн. Однак, можна буде обійтися громадськими роботами від 30 до 40 діб.
На цьому народні обранці не зупинились. Тепер за наругу над пам'ятниками захисникам України зловмисників чекає кримінальна відповідальність. А саме позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. За нові зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу №9217 свій голос «за» віддали 235 народних депутатів.
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