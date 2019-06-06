Луценко назвав умови відновлення торгівлі з «ЛДНР»

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 12:50

Юрій Луценко заявив, що Київ може знову вести торгівлю з так званими «ЛНР» та «ДНР». Однак останні повинні платити податки Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, генпрокурор України Юрій Луценко зробив важливу заяву. За його словами, Контактна група в Мінську підніме питання про можливе зняття блокади з окремих регіонів Донецької і Луганської областей, де наразі орудують російські найманці.

На своїй сторінці у соцмережі Луценко зазначив, що офіційний Київ може відновити торгівлю з «ДНР» та «ЛНР». Однак за певних умов.

«Тільки при їх реєстрації та сплати податків в Україні», - написав Луценко.

Він також нагадав, що саме так було до 2017 року.

Нагадаємо, тим часом експрезидент Петро Порошенко заявив, що йому ідея зняти торгової блокади не подобається.

«Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс в ЄС і НАТО?» - поцікавився політик.