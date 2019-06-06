Рейтинги нової партії Порошенка стрімко котяться вниз – політик

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 12:29

Олександр Онищенко заявив, що у Петра Порошенка не клеяться справи у оновленій партії «Європейська солідарність». Політик зазначив, що екс-президент почав нервувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, екс-депутат ВРУ Олександр Онищенко заявив, що в партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» виникли великі проблеми. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Рейтинги «солідарності» впевнено котяться вниз і Порошенко починає нервувати. За інформацією нашого джерела, у членів партії абсолютно відсутня лояльність до Петра. Люди працюють просто заради грошей. Ті, що залишилися в оточенні колишнього президента спостерігають, як він втрачає довіру колишніх соратників і всі свої адміністративні важелі тиску», - написав Онищенко.

Підсумовуючи він зазначив, що сам екс-президент все ще вірить, що може повернути свій «вплив і любов» народу. Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко заявив, що його книга «Петро п’ятий. Правдива історія про українського диктатора» вдарила по рейтингу Петра Порошенка.

Онищенко, який викрив корупційну діяльність екс-лідера України, зазначив, що його книга значно знизила рейтинг Порошенка.

«Зачарованих стало на порядок менше. Багато хто вперше відкрив очі, почали сумніватися. Ну і головне, про Петра Пятого дізналося його оточення, яке і так не живило ілюзій, але яке побачило, що гроші йдуть повз них», - заявляв політик.