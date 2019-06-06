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Олександр Онищенко заявив, що у Петра Порошенка не клеяться справи у оновленій партії «Європейська солідарність». Політик зазначив, що екс-президент почав нервувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, екс-депутат ВРУ Олександр Онищенко заявив, що в партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» виникли великі проблеми. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Рейтинги «солідарності» впевнено котяться вниз і Порошенко починає нервувати. За інформацією нашого джерела, у членів партії абсолютно відсутня лояльність до Петра. Люди працюють просто заради грошей. Ті, що залишилися в оточенні колишнього президента спостерігають, як він втрачає довіру колишніх соратників і всі свої адміністративні важелі тиску», - написав Онищенко.
Підсумовуючи він зазначив, що сам екс-президент все ще вірить, що може повернути свій «вплив і любов» народу. Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко заявив, що його книга «Петро п’ятий. Правдива історія про українського диктатора» вдарила по рейтингу Петра Порошенка.
Онищенко, який викрив корупційну діяльність екс-лідера України, зазначив, що його книга значно знизила рейтинг Порошенка.
«Зачарованих стало на порядок менше. Багато хто вперше відкрив очі, почали сумніватися. Ну і головне, про Петра Пятого дізналося його оточення, яке і так не живило ілюзій, але яке побачило, що гроші йдуть повз них», - заявляв політик.
12:29: Рейтинги нової партії Порошенка стрімко котяться вниз – політик
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11:05: "Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Лучший снайпер? Непревзойденный спец по безопасности"? Кто же он - Евг. Червоненко?
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