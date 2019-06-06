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За даними росЗМІ, дітям Донбасу почали пропонувати легкий заробіток за фото на даху будинку. Як зазначається, «роботодавцями» є «укркаїнські провокатори».
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, контрольовані російськими найманцями медіа «ДНР» повідомили, що у «республіці» діє новий вид соціального тероризму. Як зазначається, «українські провокатори» закликають дітей повиснути на даху багатоповерхівки за гроші.
«Прошу вас звертати увагу на друзів в соціальних мережах ваших дітей! Ось такий «друг» додався сьогодні до мого сина. Діти різні. Хто покаже відразу «вигідну» пропозицію батькам, а хто полізе на дах за легким заробітком. Подібне не в перші. Знайомі кажуть що тільки в одному Донецьку за останній тиждень четверо підлітків вже зірвалося з дахів. Поки загиблих немає, але люди з важкими травмами. Один, найважчий, на все життя інвалід по хребту. Працюють не тільки по ДНР, але і по РФ!» - наводять ЗМІ коментар жителя «ДНР».
Також зазначається, що бажаючі заробити чималу суму, зробивши небезпечне фото на даху, в результаті так і не отримують ніяких грошей. Інтернет-спільнота зауважила, що це новий «Синій кит».
12:29: Рейтинги нової партії Порошенка стрімко котяться вниз – політик
11:50: У «ДНР» звинуватили «українських провокаторів» у новому виді тероризму
11:05: "Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Лучший снайпер? Непревзойденный спец по безопасности"? Кто же он - Евг. Червоненко?
10:39: Донеччани звинуватили окупантів в неналежному очищенні води
10:01: Серіал «Чорнобиль» збільшив потік туристів у зону відчуження
08:56: Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс
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