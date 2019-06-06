У «ДНР» звинуватили «українських провокаторів» у новому виді тероризму

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 11:50

За даними росЗМІ, дітям Донбасу почали пропонувати легкий заробіток за фото на даху будинку. Як зазначається, «роботодавцями» є «укркаїнські провокатори».

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, контрольовані російськими найманцями медіа «ДНР» повідомили, що у «республіці» діє новий вид соціального тероризму. Як зазначається, «українські провокатори» закликають дітей повиснути на даху багатоповерхівки за гроші.

«Прошу вас звертати увагу на друзів в соціальних мережах ваших дітей! Ось такий «друг» додався сьогодні до мого сина. Діти різні. Хто покаже відразу «вигідну» пропозицію батькам, а хто полізе на дах за легким заробітком. Подібне не в перші. Знайомі кажуть що тільки в одному Донецьку за останній тиждень четверо підлітків вже зірвалося з дахів. Поки загиблих немає, але люди з важкими травмами. Один, найважчий, на все життя інвалід по хребту. Працюють не тільки по ДНР, але і по РФ!» - наводять ЗМІ коментар жителя «ДНР».

Також зазначається, що бажаючі заробити чималу суму, зробивши небезпечне фото на даху, в результаті так і не отримують ніяких грошей. Інтернет-спільнота зауважила, що це новий «Синій кит».