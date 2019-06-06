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НБУ різко зміцнив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 11:14
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НБУ різко зміцнив гривню до долара та євро

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют по 27 копійок. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 6 червня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн. Днем раніше нацвалюта коштувала на 27 копійок менше. Офіційний курс гривні до євро – 30,31 грн. Гривня відбила у європейської валюти теж двадцять сім копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,63 грн. Продаж долара відбувається за 26,95 грн. Купівля євро проходить за 29,84 грн, а продаж за 30,37 грн.

Тим часом курс долара на міжбанківському валютному ринку уже третій робочий тиждень падає. А саме на 24 копійки до 26,91 грн. Купівля знизилась на 23 копійки до 26,88 грн. Нагадаємо, раніше ряд українських експертів попереджали, що українців чекають нелегкі часи, оскільки нацвалюта демонструватиме значне ослаблення до провідних іноземних валют.

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