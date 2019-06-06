"Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Лучший снайпер? Непревзойденный спец по безопасности"? Кто же он - Евг. Червоненко?

zmxn 06 червня 2019, 11:05

... В понедельник вечером он приходит на "112"-й телеканал и гордо вещает о том, что является профессиональным автогонщиком. Во вторник он же, теперь как гость "NEWSONE", объясняет украинцам, что является профессиональным менеджером. В среду, вернувшись на "112"-й, он вдруг удивляет зрителей тем, что объявляет себя профессиональным снайпером. В четверг - вновь оказавшись на "NEWSONE" - мнит себя профессиональным специалистом в области безопасности. И так - по кругу. Еще он очень хотел бы присвоить себе почетное звание "профессиональный певец", пытаясь иногда заунывно извлекать хрипловатые звуки в прямом эфире. Но опоздал! Увы, эта ниша уже занята другим "профессиональным вокалистом". Медведь чуть раньше успел наступить на ухо другому "профессиональному певцу" - повару, самогонщину, ресторатору и, по совместительству, доктору наук, профессору Мише Поплавскому. Все мои знакомые каждый вечер с нетерпением ждут появления Червоненко на телеэкране. Чтобы просто поржать. Чтобы поспорить на бутылку коньяку: кем же на этот раз объявит себя этот недалекий фрик и самовлюбленный павлин: менеджером, снайпером или автогонщиком?...

... Червоненко - везунчик. И совершенно не потому, что его первая жена была дочерью ответственного партийного работника, а вторая жена - простите за каламбур - первой женой сына командующего Прикарпатским военным округом. И даже не потому, что он окончил среднюю школу № 23 в г. Днепропетровске, а не железнодорожную школу № 18 в г. Кировабаде: и по этой причине не носил за мной портфель - в школу и обратно. А потому, что появился на свет зимой 1959 года. И потому, что у руля СБУ сегодня "профессионалы" уровня Василия Грицака. И значит можно открыто петь хвалебные оды стране-агрессору и ее русскому фюреру. Родись Червоненко лет на сорок раньше, за одну-единственную фразу о гение немецкого фюрера, костоломы Берии моментально упрятали бы предателя Родины в камеру внутренней тюрьмы местного НКВД. И спустя час, после "профессиональной беседы", Евгений Альфредович, еврей по национальности, искалеченный и изуродованный, размазывая по щекам кровавые слезы, давал бы признательные показания в том, что является "внебрачным сыном Адольфа Гитлера"...

... Биография Червоненко пестрит белибердой, ересью, ахинеей. Например, Википедия гласит, что Евгений Альфредович в юные годы был победителем нескольких республиканских олимпиад по математике. То есть, юношей он был не простым, то есть юношей он был гениальным. Тем не менее, наш "гений" отчего-то провалил вступительные экзамены в МФТИ и стал студентом Днепропетровского горного института, по специальности "Горные машины и комплексы". Откровенно говоря, на эту "престижную" специальность гурьбой принимали и выпускников ПТУ, и узколобых 20-22-летних абитуриентов, отслуживших срочную службу в рядах ВС СССР. А вот еще курам на смех: "Благодаря своему таланту автогонщика, Червоненко еще во времена СССР стал миллионером". Это призер-то чемпионата Европы? Как интересно! Кроме "выдающегося спортсмена современности", призера чемпионата континента Евгения Червоненко, "заработавшего в спорте миллионы долларов", в моем родном Днепре жили и живут и другие выдающиеся спортсмены. Султан Рахманов, штангист супертяжелого веса, олимпийский чемпион, неоднократный чемпион СССР, Европы и мира, мировой рекодсмен, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Раиса Курвякова, олимпийская чемпиона по баскетболу, двухкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Юрий Зайцев, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион СССР, Европы и мира, мировой рекордсмен... Я прекрасно осведомлен, сколько денег эти выдающиеся олимпионики заработали в спорте - ни-сколь-ко!.А, нервно курящий в сторонке Червоненко с единственной бронзово медалькой на шее - миллионы долларов! Во как! Пытаясь все-таки до конца разобраться с его "легендарной спортивной карьерой", я не обнаружил в Ютубе ни единого этапа с ЧЕ, где бы участвовал "профессиональный гонщик". Зато нашел вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=dRxUNVZeP4k . Здесь наш "профессионал" заявлен авторами видеоматериала, уже как "обладатель Кубка Европы (!), призер мировых (!) и европейских первенств". Странно, но ни Википедия, ни сам Евгений Альфредович ни разу не упомянули, что в личной коллекции его наград есть Кубок Европы и медаль ЧМ... Какой-то подпольный чемпион! Как-то уж совсем дурно попахивает эта запутанная "профессиональная история" с его призрачными европейскими и мировыми трофеями...

... Такой же дурно пахнет и его "непревзойденный профессионализм" в ипостаси начальника службы безопасности Виктора Ющенко. Смешно слышать фразы типа, "я - профессионал!", когда под носом у "профи" преспокойно травят охраняемое тело будущего президента Украины...

... Он мнит себя эрудитом и остряком, но планка его острословия навечно зависла на уровне скабрезных пошлостей относительно "заднеприводного" лидера радикальной партии. Он считает себя профессиональным, современным менеджером, но я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то сказал на камеру: "Я работаю на предприятии Евгения Червоненко. Я получаю высокую зарплату и тружусь в замечательных условиях. Шеф строит для нас современные больницы и квартиры, а для наших детей лагеря отдыха и светлые школы. Он для нас - бог!". А потому для меня лично он не менеджер. Он болтливый барыга, банальный лавочник и спекулянт. Все монологи Червоненко, вся его лексика, вся напыщенная болтовня, направлены на демонстрацию себя Любимого, себя Великого, себя Титанического. Смотрите, мол, как из бесстрашного, закаленного улицей пацана, понимающего, что значит жить "по понятиям", вырос сильный духом гений-экономист с железными фаберже. Чушь! Это всего лишь маска. Чтобы понять, насколько ничтожен, смешон и труслив этот субъект, достаточно вспомнить "бои без правил": Червоненко-Богословская https://www.youtube.com/watch?v=UubhwyRgs0Q и Червоненко-Саакашвили https://www.youtube.com/watch?v=WcQldujq_Qk . В первом случае он получает оплеуху от г-жи Богословской и ярлык "базарный торгаш и мерзавец".. И вот тут мы видим настоящего Червоненко - растерявшегося лузера, глаза которого полны смятения, безволия и страха. Его прилюдно унизила женщина. Червоненко что-то там рассказывал о "понятиях"? Тогда он должен был довести ситуацию до конца: или разобраться с Богословской или навсегда исчезнуть из телеэфиров. Но он слишком слаб и труслив, чтобы решиться на что-то серьезное... Во втором случае, с Саакашвили, президент Грузии фактически деклассировал его, унизил, растоптал, рассказав, как министр Червоненко сразу после Оранжевой револиции на борту собственной яхты, в Ялте обговаривал с "коллегами по бизнесу" "прихватизацию" Крымской недвижимости. И вновь вся Украина видела на телеэкране истинного Червоненко - перепуганного, оторопевшего неудачника...

... Так кто же он на самом деле, этот Червоненко? Государственный деятель? Автогонщик? Менеджер? Специалист по безопасности? Или снайпер? Нет, он банальный трус и подлец. Особа, ненавидящая все, что зовется Украиной, над чем развивается желто-синий флаг и где красуется украинский тризуб. Как-то Червоненко разоткровенничался: "Моя страна - это моя семья и мое ЛТД.". Тут добавить нечего... В программах «Большой вечер» (02.09.2018) и «Субъективные итоги» (06.09.2018) Евгений Червоненко в качестве ведущего отрицал участие России в войне на Востоке Украины, утверждал о непризнании миром этого факта, а также заявлял о защите вышеуказанным государством своих интересов. А когда он с телеэкрана заявил, что "Владимир Путин очень профессионально прокатился по Крымскому мосту", у меня создалось впечатление, что он начнет мастурбировать в прямом эфире... А вот и последняя выходка этого "гонщика"! 3-го июня 2019 года в "Вечернем прайме" канала "112 Украина", он "гнал" следующее: "Я согласен с Виктором Медведчуком, что на Востоке Украины идет гражданская война. Неужели кто-то хочет сказать, что два армейских корпуса, численностью 45 000 человек - это россияне?". Господи, и это "чудо в перьях" высмеивало несчастного Гаврилюка? Окей, объясняю для победителей республиканских математических олимпиад. Если Россия загнало на территорию украины около 10 тыс. танков, гаубиц, "Градов", БМП, БТР; если Путин обеспечивает два армейских корпуса "ЛДНР" боеприпасами, продовольствием, обмундированием и ГСМ; если денежное довольствие выдается в российских рублях - ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ? А это специально для специалистов-профессионалов "по горным машинам и комплексам": https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli

...Что же движет "профессиональным гонщиком" - хотите знать? А помните перепалку Червоненко-Саакашвили? Там шла речь о яхте и недвижимости в Крыму... Их судьбу, как я предполагаю, сегодня и решает "профессиональный специалист по безопасности". Отсюда такая яркая любовь к России и Путину у "патриота Украины" Евгения Червоненко.

...У меня все..

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм" Артур Балаев.