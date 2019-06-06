Донеччани звинуватили окупантів в неналежному очищенні води

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 10:39

Жителі окупованого Донбасу нагадали, що російські найманці взагалі не очищують воду, яка постачається людям в якості питної. За словами донеччан, фільтри для води швидко вичерпують свій ресурс.

Новину передає «Преса України».

Жителі зон кризової ситуації Донбасу продовжують жалітися на неякісну питну воду. За даними контрольованих російських медіа, донеччани активн діляться фото доказами того, що вода не підходить для пиття.

Зокрема, житель Калінінського району Донецька Сеня Анатолич Варм заявив, що фільтр для води у його будинку не витримує й тижня. За його словами, він «забивається мулякою».

«Це звичайно писець товариші. Фільтр не витримує й тижня. Забивається мулякою. При Україні 10 мікрон служив місяць. Зараз 50-ти мікронного вистачає на тиждень. Це щоб ви представляли рівень забруднення води. Її просто ніхто не очищує. Територія небезпечна для проживання. Осмос вмирає за рік. Такого ще не було в найгірші часи для Донецька», - зазначив він у соцмережі.

Небайдужий донеччанин додав, що Швейцарія регуляно передає «ДНР» кошти для очищення води.

«У період з квітня 2015 року по жовтень 2018 року Швейцарія перевезла 9500 тонн допоміжних матеріалів в зону конфлікту...У травні місяці нинішнього року Швейцарія поставила чергову партію гуманітарного вантажу, що містить, в тому числі, хімікати для очищення питної води. Але ось, як виглядають фільтри після донецької води», - зазначив він та додав відповідні фото.

В результаті інтернет-спільнота підтримала чоловіка, зауваживши, що через неякісну питну воду люди ризикують хворіти на онкологію.