Серіал «Чорнобиль» збільшив потік туристів у зону відчуження

Аня Мартинюк 06 червня 2019, 10:01

Серіал «Чорнобиль» викликав не аби який інтерес серед іноземців. Так, останні почали активніше замовляти екскурсії у зону відчуження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що завдяки серіалу HBO «Чорнобиль» туристи почали більше цікавитися зоною відчуження. Так, їх потік у цю туристичну зону значно виріс. А саме на 40%, порівняно з минулим роком.

За словами представників агентств, які організовують екстремальні екскурсії, інтерес зріс серед іноземців.

«В травні кількість клієнтів збільшилася на 30 відсотків, в той час, як на період з липня по серпень кількість замовлень зросла на 40 відсотків», - зазначив представник одного з туроператорів.

Зважаючи на інтерес збоку телеглядачів, екскурсоводи почали водити туристів у місця, які показані у телесеріалі. Нагадаємо, в Україні прогулянка Чорнобилем коштує близько ста доларів з людини.