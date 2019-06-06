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Серіал «Чорнобиль» викликав не аби який інтерес серед іноземців. Так, останні почали активніше замовляти екскурсії у зону відчуження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 червня, стало відомо, що завдяки серіалу HBO «Чорнобиль» туристи почали більше цікавитися зоною відчуження. Так, їх потік у цю туристичну зону значно виріс. А саме на 40%, порівняно з минулим роком.
За словами представників агентств, які організовують екстремальні екскурсії, інтерес зріс серед іноземців.
«В травні кількість клієнтів збільшилася на 30 відсотків, в той час, як на період з липня по серпень кількість замовлень зросла на 40 відсотків», - зазначив представник одного з туроператорів.
Зважаючи на інтерес збоку телеглядачів, екскурсоводи почали водити туристів у місця, які показані у телесеріалі. Нагадаємо, в Україні прогулянка Чорнобилем коштує близько ста доларів з людини.
11:05: "Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Лучший снайпер? Непревзойденный спец по безопасности"? Кто же он - Евг. Червоненко?
10:39: Донеччани звинуватили окупантів в неналежному очищенні води
10:01: Серіал «Чорнобиль» збільшив потік туристів у зону відчуження
08:56: Секрет гарних ніжок розкрито: Джей Ло засвітила білизну спандекс
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